Sobre a Associação Académica de Coimbra

Devo dizer que acho muito redutores aqueles que acham que a AAC se extingue na OAF ou numa modalidade desportiva chamada futebol.

A Associação sempre foi muito ecléctica e certamente continuará a ser, ultrapassando, inclusivamente, a barreira desportiva com todas as diversas sessões não desportivas que em si incluiu.

De maneira que recebi a noticia de que a equipa de futebol da AAC/OAF com tristeza, mas também como uma inevitabilidade a descida que se ia adivinhando a cada semana que passava. A AAC/OAF desceu e estamos de acordo com estará na divisão merecida, dada a qualidade que ia exibindo que ia exibindo a cada semana e no futuro encontrará equipas da sua qualidade.

Não há culpados para além de nos lamentarmos que no cômputo geral, as outras equipas foram melhores.

Se para uns a Académica é só futebol, tenhais pois paciência, mas não lamentem agora, o que já todos adivinhávamos há uns meses e confirmava-se semana após semana. Lamentem-se agora os que achavam que apoiar uma agremiação é uma obrigação, quando deveria ser um prazer. Lamentam-se agora os sócios quando deveriam ser associados, afinal trata-se de um associação e não de uma sociedade.

O facto de eu manter uma amizade superficial com outros anteriores presidentes, não me da gozo algum o fracasso dos actuais, que de certeza, fizeram o melhor que sabiam e podiam, na que a AAC/OAF continua e teremos que provar e manter a serenidade. Não, não é o fim do mundo, apenas o início de um novo ciclo.

Eu tenho uma gratidão perpétua à AAC, associação que me deu a possibilidade de a representar na natação, que me ensinou a jogar badminton e me possibilitou um pequeno tempo no judo. Fui a um treino da AAC em futebol no campo de Santa Cruz, mas não permitiu Deus que eu tivesse algum jeito para o assunto.

Também nunca gostei muito de futebol, apenas amo que a Académica ganhe seja no que for, mesmo quando não merece.

E não se esqueçam: A AAC não precisa de provar o que quer que seja, para mostrar que é a melhor do mundo, pelo menos do meu mundo.

Pedro Guimarães