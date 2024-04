Soares Dias comanda Sporting-Benfica

Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto, é o árbitro do jogo de sábado entre Sporting e Benfica, da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

No jogo no Estádio José de Alvalade (20h30, hora de Lisboa), Soares Dias terá Paulo Soares e Pedro Ribeiro como assistentes, Nuno Almeida será o quarto árbitro, Luís Godinho estará no videoárbitro (VAR), coadjuvado por Rui Teixeira (AVAR).

O árbitro, de 44 anos e natural do Porto, é internacional desde 2010 e este será o seu 10.º dérbi entre Sporting e Benfica, naquele que é também o seu 27.º jogo a envolver duas equipas dos três ‘grandes’ do futebol português.