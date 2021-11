Só for a Melgaço para a semana aproveite

A Festa do Espumante conhece a 7ª edição de 26 a 28 de novembro, no Largo do Mercado, em Melgaço e recupera o modelo presencial e apresenta uma programação intensa, que pretende valorizar os espumantes obtidos no terroir de eleição da casta Alvarinho, bem como os produtores e produtos locais de eleição.

A Festa do Espumante reunirá no mesmo recinto os grandes artífices dos espumantes de Alvarinho da sub-região, proporcionando aos visitantes a possibilidade de conhecer as mais recentes edições. De igual modo, outros produtos melgacenses (fumeiro, queijos, mel, doçaria tradicional, entre outros) estarão igualmente representados e com possibilidade de aquisição. O espaço de restauração, em funcionamento contínuo no evento, terá menus tentadores para harmonização.

Diariamente, o evento receberá no palco provas comentadas que exploram a versatilidade gastronómica dos espumantes de Alvarinho, sessões conduzidas pelo sommelier e wine educator da Revista de Vinhos, Manuel Moreira.

No capítulo do show cooking, três conceituados chefes serão protagonistas. Chakall (dia 26, pelas 19:00), Luis Américo (dia 27, 15:30) e Vitor Matos (dia 28, 15:30) apresentam propostas culinárias que terão por base alguns dos ingredientes mais famosos da sub-região, trabalhando-os de um modo criativo que irá, certamente, surpreender.

As noites de 26 e 27 de novembro serão particularmente animadas com música ao vivo e atuações de DJ’s. Rui Afonso e o DJ Tata integram o cartaz de sexta-feira e, no sábado, será a vez do trio Bruno Pereira, Andréa Domingues e Roberto Martins, seguindo-se pela madrugada o DJ Pedro Simões (RFM).

A Festa do Espumante, em Melgaço, tem entrada livre e realiza-se dia 26 (das 11:00 às 02:00), 27 (das 12:00 às 02:00) e 28 de novembro (das 12:00 às 18:00), no emblemático Largo do Mercado. O evento é uma organização do Município de Melgaço com produção da EV-Essência do Vinho e o apoio da Revista de Vinhos.