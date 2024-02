“Só” emigraram 4.400 portugueses para o Reino Unido em 2023

No ano passado emigraram para o Reino Unido 4.408 portugueses, o número mais baixo em pelo menos 13 anos, de acordo com as estatísticas na Segurança Social britânica publicadas esta quinta-feira.

O Ministério do Trabalho britânico indicou que registaram-se na segurança social em 2023 menos portugueses do que em 2020 (6.664), quando as restrições relacionadas com a pandemia covid-19 fizeram descer abruptamente a emigração portuguesa para o Reino Unido.

A inscrição na segurança social, compulsória para poder trabalhar ou receber apoios sociais no país, é uma forma de calcular fluxos demográficos.

O valor de 2023 representa uma descida de 44% face aos 7.941 registos de portugueses em 2022, mantendo o declínio acentuado desde 2019.

A imigração europeia para o Reino Unido também tem vindo a descer desde o início do processo de saída do país da União Europeia em 2016.

Hoje também foram divulgados os últimos dados sobre o Sistema de Registo de cidadãos da União Europeia [EU Settlement Scheme, EUSS], que contabilizou 506.440 candidaturas por cidadãos portugueses até 31 de dezembro de 2023 para obter uma autorização de residência.

Destes, 278.600 portugueses receberam um título de residência permanente, 170.990 um título provisório e 56.840 tiveram os processos rejeitados ou invalidados.

O número de candidaturas não é equivalente ao número de portugueses residentes no Reino Unido, estimado em cerca de 450 mil, pois algumas são repetidas.