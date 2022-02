Slimmy regressa em grande com novo álbum

O músico Slimmy está de regresso com “Close Enough to be Seen, Far Enough Away to be Safe”, o seu quinto disco de originais, composto por oito temas, onde o rock é o elemento predominante, apesar de encerrar com um hino à música eletrónica, escrito a meias com um dos nomes mais icónicos da produção de música eletrónica, o portuense Alex FX.

O novo álbum conta também com a colaboração de Nuno Norte, no tema “How long can a fool go wrong?”.

O título do novo álbum foi inspirado numa passagem do livro “Hollywood” de Charles Bukowski, em especial num momento em Venice Beach em que o escritor descreve as ondas do mar dessa forma: close enough to be seen, far enough away to be safe. Slimmy adoptou esta frase como uma analogia à sua vida, o “estar presente e visível, mas longe de tudo e (quase) todos”.

Slimmy completou 20 anos de carreira repletos de grandes momentos e outros menos bons, mas a paternidade e uma nova abordagem aos fantasmas do passado (como o título do novo álbum faz alusão) fazem com que surja um Slimmy revigorado, ainda na ressaca da edição do seu Best Of, mas com mais vontade que nunca de mostrar todo o seu exponencial criativo e a sua energia visceral na composição de novas canções.