Slimmy prepara lançamento do single “My Baby Camila”

Num ano em que Slimmy celebra duas décadas de carreira com o Best-Of – “20 Years, The Best(Of) is Yet To Come”, o músico tem um motivo ainda mais forte para festejar: foi pai pela primeira vez e apresenta o single “My Baby Camila”, uma dedicatória especial à filha.

“My Baby Camila” é sobre todo um mundo novo de sentimentos a fervilhar pela primeira vez, mas com o som explosivo do electro punk que caracteriza o Slimmy do início da sua carreira. É uma história do mais puro amor, contada em 2 minutos e meio, à velocidade vertiginosa de um comboio sem travões.

O novo single vai estar disponível nas plataformas digitais no dia 28 de maio e é a primeira amostra de um novo álbum que Slimmy está a preparar em estúdio e que está planeado para o final do ano ou início de 2022.

Depois de um ano atípico e difícil para a maior parte da classe artística, Slimmy está pronto para voltar à estrada e presentear o público com os seus maiores sucessos através do Best-Of, que para além de incluir 21 temas, traz um livro de fotos alusivo a cada um dos anos, pins, e uma pasta com acesso a material exclusivo e inédito, como concertos, remixes, demos, etc.

A edição “20 Years, The Best(Of) is Yet To Come” recupera ainda um dos temas mais eletrizantes do seu primeiro álbum com o single “Set Me on Fire”.

Nesta edição especial destacam-se temas como “Beatsound Loverboy”, “Um Anjo Como Tu”, “You Should Never Leave Me Before I Die”, entre muitos outros.

Slimmy e a sua sonoridade electro punk/rock aliada ao seu visual irreverente conquistou sem dúvida o seu lugar na História da música nacional.