Slimmy em concerto durante o mês de abril

Slimmy celebra 20 anos de carreira e vai dedicar o mês de abril a vários concertos a partir de casa e conversas sobre temas atuais com os seus seguidores.

Em vésperas de ser pai pela primeira vez Paulo Fernandes, aka Slimmy, oferece 20 anos da sua música a quem está em casa por força das circunstâncias.

Os diretos começam já no dia 4 de abril, sábado, às 18h, com o concerto “Slimmy Uncovered (covers & raridades)” e continuam até ao dia 25 de Abril.

PROGRAMA (horas de Lisboa)

04 Abril – 18h Slimmy uncovered (covers & raridades) – https://www.facebook.com/slimmy.paulo

08 Abril – 21h Q & A ( chat ) – https://www.instagram.com/slimmy_music/

11 Abril – 21h “Beatsound Loverboy” (full album): www.facebook.com/slimmy.paulo & www.youtube.com/Slimmypt

15 Abril – 18h Forum – Como escrever uma música – https://www.facebook.com/slimmymusic

18 Abril – 21h “I’m not crazy, I’m in Love” (full album) – https://www.instagram.com/slimmy_paulo/ & www.youtube.com/Slimmypt

22 Abril – 18h Forum – Os músicos e a saúde mental – https://www.instagram.com/slimmy_music/

25 Abril – 21h “Best of Gig” – https://www.facebook.com/slimmy.paulo & www.youtube.com/Slimmypt

A carreira de Slimmy começa em 2007, com o álbum “Beatsound Loverboy”. O músico tornou-se na “next big thing” em Portugal, com singles a serem êxitos na rádio, um tema na banda sonora da série do momento “CSI Miami”, convidado para todos os programas de rádio e televisão.

E foi com o álbum “Beatsound Loverboy” que valeu ainda a Slimmy a nomeação da MTV para o Best Portuguese Act e para os Globos de Ouro.

E o sucesso deste álbum não se ficou por aqui, e em 2007, “Beatsound Loverboy” foi considerado o terceiro melhor álbum nacional desde 1994, numa votação realizada para comemorar os 15 anos da Antena 3 em 2009. Destacaram-se os singles “You Should Never Leave Me (Before I Die)” e “Beatsound Loverboy” (6 semanas em número 1 no top da Antena 3).

Ainda no seguimento do lançamento de “Beatsound Loverboy”, o músico portuense Slimmy percorreu o país com a Sex&Love Tour que, entre 2007 e 2009, registou mais de 150 concertos entre os quais se podem destacar, por exemplo, os espetáculos apresentados em festivais como o Paredes de Coura 2007 (palco secundário) e o Marés Vivas 2008 no palco principal, primeiras partes em concertos de Moby e The Prodigy.

De 2010 a 2018 Slimmy continuou a trabalhar, lançando alguns álbum e EP’s, desde Be Someone Else em 2010, Freestyle Heart em 2013, Left in the dust EP em 2016 e Beatsound loverboy remastered + B sides em 2017.

Em 2019 lançou o álbum I’m not crazy, I’m in love, o 4º disco de originais que contém 10 temas em Inglês e 5 em português, com edição da INDEPENDENTrecords. I’m not crazy, I’m in love é uma resposta emotiva e positiva de SLIMMY a uma depressão que o afastou durante alguns anos, cujas marcas deixadas se refletem nas histórias das canções, com destaque para uma aposta forte no português e numa sonoridade mais pop.