“Skull N’ Bones” de Fake Snake já tem vídeo

Fake Snake lança o vídeo do single de estreia “Skull N’ Bones”, realizado em parceria com a Golpe Filmes e em estreita colaboração com a Atomos.

A aposta no formato de videoclip narrativo vai ao encontro da estética cinematográfica que os Fake Snake emprestam às suas composições, tornando-se assim natural, esta abordagem mais cinematográfica.

As gravações realizaram-se no âmbito do lançamento de um novo monitor gravador, o Atomos Ninja V Pro Kit, onde houve ainda oportunidade de testar também a Sony FX6, cortesia da Sony Europa.

Fake Snake é o novo projeto musical liderado por Paulo Garim e “Skull N’ Bones” é o single de estreia que já está disponível nas plataformas digitais.

Skull N’ Bones é no fundo o ponto de ignição para a construção de todo o projeto e a catarse necessária para que Paulo Garim se desprendesse dos demónios do passado ajustando contas consigo e desprendendo-se do superficial até ficar apenas caveira e ossos, ou seja as bases.

Musicalmente, Skull N’ Bones é a perfeita aglomeração das diversas estéticas por onde o músico se moveu nos últimos 10 anos e que a simbiose de ideias com Daniel Carvalho (produtor e músico) transformou numa música.

Após um hiato de 5 anos, Paulo Garim decidiu registar uma parte do imenso número de gravações avulsas que habitavam no seu arquivo digital. Murmúrios quase imprevisíveis, acordes de ukulele, linhas de baixo que apenas na sua cabeça faziam sentido enquanto canções, mas que um desencanto com o “mundo da música” não permitia desenvolver.

Depois de ouvir algumas destas gravações, o produtor e músico Daniel Carvalho mostrou interesse em colaborar. No entanto, a sintonia entre os dois músicos permitiu uma natural elevação das ideias a canções, evidenciando-se o potencial para a realização do projeto.

O álbum de estreia será lançado este ano em data a anunciar.