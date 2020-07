Skate: jovem português é número 3 mundial

Gustavo Ribeiro tem 19 anos e é número 3 do ranking mundial. O português tem um lugar quase assegurado na primeira presença do skate numa edição dos Jogos Olímpicos, e é reconhecido por todos como um dos maiores prodígios mundiais da modalidade.

E Gustavo Ribeiro tem um irmão, Gabriel Ribeiro, que é atualmente número 51 do ranking mundial.

Por volta dos 10 anos, Gustavo começou a viajar e a competir por essa Europa fora, passou a ser um atleta patrocinado e a evolução nunca mais parou. Aos 16 anos já era considerado uma das maiores promessas europeias de street skate e isso motivou uma decisão difícil, mas que considera ter sido a mais acertada: suspender os estudos.

No momento em que qualificação olímpica foi suspensa, Gustavo era terceiro do ranking e a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio é quase uma realidade.

«Quando surgiu a pandemia, faltavam cinco etapas para o fim do apuramento. Como sou terceiro classificado tenho algumas regalias, como ao apuramento direto para todas as provas, sem ter de passar nas qualificações. E como se apura todo o top-20 mundial, era preciso uma grande reviravolta para não estar nos Jogos», defende.

Caso se confirme a presença nos Jogos Olímpicos, Gustavo ficará com pouco por conquistar no skate, com apenas 20 anos. Mas isso é que o nós dizemos. Ele pensa de forma distinta. «Ainda me falta ser o melhor do mundo, ter a minha pro-model em calçado e noutras componentes. E chegar a número um. É para isso que trabalho todos os dias. Mas sem pressa. A pressa é uma grande inimiga do sucesso», acredita.