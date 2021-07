Situação financeira das associações portuguesas inquieta Carlos Gonçalves

Carlos Gonçalves, deputado da emigração eleito pelo círculo da Europa, visitou este fim de semana as comunidades portuguesas de Dammarie-les-Lys e Saint-Fargeau-Ponthierry, duas localidades francesas pertencentes à região administrativa da Île-de-France. Nas redes sociais, demonstrou-se preocupado com a crise que atravessam associações e empresários cá fora.

A viagem do social-democrata iniciou-se com uma visita à Associação Desportiva e Cultural dos Portugueses de Dammarie-les-Lys. Nesta histórica coletividade, Carlos Gonçalves esteve reunido com os seus dirigentes e com representantes daquele município para debater a sustentabilidade financeira do tecido associativo na diáspora.

De seguida, o representante das comunidades portuguesas fez questão de se deslocar ao restaurante português Copacabana, assim como ao espaço de venda de produtos lusos Frango no Churrasco, para mostrar apoio aos empresários que “em França, tal como em Portugal, vivem uma situação de grande dificuldade e de incerteza devido à pandemia”, acrescentou nas redes sociais.

Já em Saint-Fargeau-Pontierry, município francês geminado com Famalicão, Carlos Gonçalves visitou a Associação de Autarcas de Origem Portuguesa, presidida por José Ferreira.