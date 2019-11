Site do Governo português usado para encontros amorosos

Um antigo site do Ministério dos Negócios Estrangeiros foi transformado numa plataforma de encontros amorosos. O Governo já foi alertado e, entretanto, o site foi desativado.

A página da internet em causa pertencia ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e servia para promover encontros com cidadãos para discutir a União Europeia. Foi criada em abril do ano passado e designava-se “Encontros com Cidadãos”. Pretendia promover, até fevereiro passado, um conjunto de reuniões para apelar “à participação democrática dos cidadãos e contribuir, assim, “para um melhor conhecimento das preocupações e anseios da sociedade civil em relação à União Europeia”.

Quando terminada a sua finalidade, o site em causa foi vendido. “Durante o período em que decorreu, a iniciativa contou com um sítio digital através do qual se disponibilizou informação aos cidadãos e processou a inscrição dos cidadãos em eventos de capacidade limitada. Após a conclusão da iniciativa, o sítio digital dos Encontros com os Cidadãos foi encerrado, tendo a informação sobre a iniciativa, incluindo o relatório nacional da iniciativa, transitado para o portal do Centro de Informação Europeia Jacques Delors”, explica o Governo.

