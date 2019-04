Site ajuda empresas portuguesas a exportarem

A AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal lançou a plataforma tecnológica Portugal Exporta, que recorre a inteligência artificial para ajudar as empresas exportadoras através de serviços personalizados que as auxiliem na internacionalização.

Este site parte da recolha de grande volume de dados para fazer junção entre empresas e oportunidades de negócio lá fora, encontrar parceiros e os melhores negócios em cada mercado, bem como desenvolver ações comerciais e planos para internacionalização adaptados a cada empresa.

Para já, o portal avança com a Solução Internacionalização, pela qual cada empresa entra na sua área privada e há informações sobre oportunidades de negócios, mercados sugeridos, ações comerciais em que pode participar e respetivos contactos (por exemplo, feiras de negócios), notícias e legislação sobre o setor.

Segundo a AICEP, isto é feito avaliando a maturidade da empresa, a informação financeira, o nível de internacionalização e o produto que tem.

A disponibilização destes serviços será feita de forma gradual. Atualmente, as empresas que podem aceder são do setor do calçado, sendo que seguir-se-ão empresas de têxteis-lar, vinhos e vestuário.

A AICEP espera que a plataforma tecnológica disponibilize mais serviços nos próximos meses, como o ‘acelerador de internacionalização ‘online’, destinado a ‘e-commerce’, e o ‘business match making’, que permite encontro de empresas para avaliarem oportunidades de negócio conjuntas (que, segundo a AICEP, é conhecido como o ‘tinder’ das empresas).

Contudo, os prazos de disponibilização desses serviços dependem dos concursos públicos que serão lançados.

Para desenvolver este ‘site’ a AICEP trabalhou com organizações e empresas do setor do calçado para testar se a informação dada pelo sistema é a que interessa e fazer alterações necessárias.

No plano estratégico 2017-2020, a AICEP inscreveu um milhão de euros para modernização tecnológica, mas uma vez que beneficiou do sistema de incentivos do Sistema de Apoio à Modernização da Administração Pública (SAMA), o valor de investimento foi revisto para três milhões de euros.

A AICEP tem atualmente 15 clientes ativos.

Em Portugal estima-se que haja cerca de 40 mil empresas exportadoras.

Num encontro com jornalistas, o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, disse que esta plataforma, assim como outras iniciativas da agência, “concorrem para se poder aumentar as exportações”, de modo a atingir o objetivo inscrito no plano estratégico da AICEP de as exportações representarem 50% do Produto Interno Bruto (PIB).

A plataforma Portugal Exporta está a ser apresentada em Aveiro com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva.