Sismo sentido no Algarve e golfo de Cádiz

Um sismo de magnitude 4,5 na escala de Richter foi registado no domingo pelas 21:20, com epicentro a 120 quilómetros da cidade de Faro, no Algarve, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Num aviso publicado no ‘site’ do IPMA, o instituto informa que hoje “pelas 21:20 foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 4,5 [Richter] e cujo epicentro se localizou a cerca de 120 quilómetros a Sul-Sudoeste de Faro”.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo “não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV [escala de Mercalli modificada] nos concelhos de Faro e Lagoa [Faro]”, acrescenta o IPMA.

Paralelamente, um sismo de magnitude 5,4 na escala de Richter foi registado pelo Instituto Geográfico espanhol no golfo de Cádiz, e terá sido sentido pela população, à mesma hora que foi registado um abalo, menor, no Algarve.

O Instituto Geográfico de Espanha relatou que o sismo ocorreu a uma profundidade de 62 quilómetros, por volta das 22:20 horas, com latitude 35,92 graus e longitude -8.5681.

Por seu lado, o Serviço de Emergência 112 da província da Andaluzia informou que recebeu chamadas de pessoas que sentiram um abalo na província de Huelva.

Tal como no Algarve, não foram registados danos pessoais ou materiais.