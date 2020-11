Sismo: criança esteve quatro dias soterrada na Turquia

Uma criança foi retirada dos escombros de um edifício, no oeste da Turquia, quatro dias depois do sismo que abalou a região na sexta-feira, noticiou a agência de notícias Associated Press (AP).

A rapariga, que ficou soterrada quatro dias sob os escombros de um edifício de apartamentos na cidade costeira de Izmir, foi imediatamente levada para uma ambulância, embrulhada num cobertor térmico, sob os aplausos e vivas das equipas de socorro, acrescentou a AP.

O sismo de sexta-feira, com uma magnitude 7 na escala aberta de Richter, causou pelo menos 100 mortos e 994 feridos, indicou a autoridade governamental turca para as situações de catástrofe (AFAD), no último balanço.

As equipas de socorro continuam as buscas de eventuais vítimas, nomeadamente nos escombros de cinco imóveis na província de Izmir, indicou a AFAD.

Dezenas de edifícios ficaram destruídos devido ao sismo, que deixou mais de cinco mil desalojados, abrigados em tendas erguidas em diferentes zonas na província de Izmir.

Cerca de 1.464 réplicas do sismo foram já registadas na mesma área, incluindo 44 com uma magnitude superior a 4, indicaram as autoridades turcas.