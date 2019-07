Sindicato português e luxemburguês juntos na cooperação com Cabo Verde

Carlos Trindade, membro da Comissão Executiva da CGTP-IN, esteve no Luxemburgo nos dias 4 e 5 de julho de 2019 para se encontrar com representantes da OGBL e da ONG OGBL Solidarité syndicale.

O representante da maior confederação sindical portuguesa avistou-se com Carlos Pereira, membro do Comité Executivo da OGBL, Eduardo Dias, secretário central do Departamento dos Imigrantes da OGBL, e Hernâni Gomes, do Sindicato da Construção Civil e das Construções Metálicas da OGBL.

Na agenda, havia igualmente uma reunião com Jean-Claude Reding, presidente da ONG OGBL Solidarité syndicale, Armand Drews, chefe de vários projetos no seio da ONG, e Maria Barbosa, colaboradora da ONG.

O encontro serviu para discutir pistas sobre eventuais futuras parcerias ao nível da cooperação para o desenvolvimento em matéria de formação profissional, formação e cooperação sindicais em Cabo Verde.

A OGBL e a CGTP-IN têm um acordo de cooperação desde 1992, renovado em outubro de 2018, e têm colaborado intensamente para resolver os problemas que se arrastam há vários anos em matéria de Segurança Social portuguesa relativamente aos pedidos de pensões.