Sindicato de professores queixa-se que o governo tem estratégia antiga

“Os responsáveis do novo governo já foram nomeados e estão a tomar posse dos cargos. Alguns são novos e outros, como a Ministra da Saúde, mantêm-se. Mas o que nada tem de novo foi a estratégia usada na publicação do Aviso de Abertura do Concurso de Professores e Educadores de Infância, feita literalmente no último minuto de modo a evitar a consulta e participação dos representantes sindicais no processo, afastados como já tantes vezes sucedeu nos últimos anos”, queixa-se o Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas (SPCL).

O sindicato queixa-se de que foi “muito simplesmente reeditada a redação do aviso do ano passado porque certamente os recém-colocados ministros, secretários de estado, adjuntos, etc., têm mais que fazer do que se preocupar com minúcias desse tipo”.

Porém para os professores, defende o SPCL, “tanto em Portugal como no Ensino do Português no Estrangeiro, teria sido um sinal positivo se as ditas minúcias, fragilidades e faltas de ajustamento ,que se revestem de bastante importância, tivessem sido levadas em conta”.

O sindicato considera que “os professores em território nacional continuarão prejudicados, especialmente no respeitante ao acesso a Quadros de Escola e Agrupamentos e aqueles que lecionam no estrangeiro, a cargo do MNE e Instituto Camões, permanecem relegados para uma segunda prioridade que os impede de vincular em Portugal, único lugar onde o podem fazer, dado não existirem no EPE Quadros ou Agrupamentos, com os lugares docentes dependentes de um número de alunos cada vez menor e com colocações em ritmo bienal, portanto um sistema caraterizado por forte precariedade”.

O SPCL defende que nem sempre foi assim pois “durante os 32 anos de tutela do ME os docentes que lecionavam no estrangeiro Língua e Cultura Portuguesas concorriam como se lecionassem em território nacional”. A partir de 2012, com a mudança de tutela, “foram injustamente relegados para terceira prioridade, como se de uma classe inferior se tratasse, pois que o ME deixou de reconhecer o tempo de serviço prestado no estrangeiro para efeitos concursais e o Instituto Camões não deu qualquer importância a esse facto , nunca tentando entrar em acordo com o ME para que os docentes não perdessem um direito que sempre lhes tinha assistido”.