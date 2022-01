Sindicalista residente em França é cabeça de lista pelo MAS na Europa

O presidente francês Emmanuel Macron lamenta o aumento da violência contra os representantes políticos. A agressão aconteceu no domingo e há um vídeo a circular nas redes sociais. Stephane Claireaux foi cercado por um grupo de manifestantes à porta de casa na ilha francesa de Saint-Pierre-et-Miquelon. As imagens mostram o deputado de braços levantados, enquanto os manifestantes o atingiam com algas e lama.