Sinagoga em Berlim alvo de ataque

Na passada noite de terça para quarta-feira, uma sinagoga em Berlim foi atingida por coquetéis molotov.

A BFMTV avança que “duas pessoas desconhecidas chegaram a pé, por volta das 3h45 (1h45 GMT), atiraram duas garrafas em chamas cheias de líquido na direção da sinagoga da Brunnenstraße”, que segundo as autoridades “faz parte de um complexo cultural da comunidade Kahal Adass Jisroel”.

De acordo com as declarações prestadas pelas autoridades locais, não houve feridos ou quaisquer danos, uma vez que as garrafas caíram no passeio, quebraram e o fogo acabou por se extinguir.