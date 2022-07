O presidente da comissão que acompanha a rutura das urgências de obstetrícia acusa aos privados de terem taxas de cesariana que envergonham o país. Diogo Aires de Campos esteve esta manhã no parlamento. Assume que falta estratégia e serviços degradados no Serviço Nacional de Saúde, mas não vê com bons olhos a extensão destes cuidados aos privados.