Conheço a simetria da minha barriga

Não a de um cometa ou de outro planeta

Talvez Vénus, Mercúrio que tem talvez água,

Que é essa treta? Fiquei alegre e com mágoa.

Simetria: qual? Talvez o rastro duma estrela

Que ficou em trova e pedaços de asteroides!

Simetria, conheço simplesmente a pura alegria

Quando soletro versos e solicito puros gritos.

Simetria: um poema nato para o mês de Abril

Com um largo sorriso que quase me mata

E desata em mim uma letra grande e tamanha

Como uma barriga obesa sem simetria.

Simetria: a de teu corpo, ou da minha

Barriga. Que coisa linda, talvez feia e inestética ..

A simetria do Sol, dos sóis tão vermelhos

Talvez dos Ícaros? Te vejo formosa Vigília.

Simetria: só conheço a da minha linda barriga

Simetria: que tolice Maria Alice, tu não és obesa,

E comes batatas fritas, à sobremesa homens-fortes

Cozido à portuguesa e bebes muita Coca-Cola.

De tarde saboreia este meu poema suculento

Com toucinho vinho do porto e algum talento.

Deixa as simetrias. Essas levas o vento.

Simetrias? Quais? As tuas, ou as minhas? !

José Valgode