Simão Sabrosa sobre Champions: Inter não é o nosso adversário principal

O diretor de relações institucionais do Benfica, Simão Sabrosa, rejeitou que o reencontro com os italianos do Inter Milão, na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, seja uma “desforra” pela eliminação na temporada passada.

“Acho que o Inter não é o nosso principal adversário. Todos contam de igual maneira. O jogo com eles não será uma desforra, mas sim um jogo em que queremos ganhar pela camisola que vestimos. Vai ser um grupo difícil, em que temos de ser muito rigorosos e competentes para passar à próxima fase”, frisou, em declarações ao canal das ‘águias’.

O Benfica reencontrará o Inter Milão – que eliminou os ‘encarnados’ nos quartos de final da última edição -, para além dos austríacos do Salzburgo e dos espanhóis da Real Sociedad, no Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, ditou hoje o sorteio, realizado no Mónaco.

“Há algumas curiosidades e reencontros. É um grupo de grande qualidade e todas as equipas têm as mesmas possibilidades. É um grupo muito equilibrado. Conhecemos o Inter da época passada e é o vice-campeão europeu. A Real Sociedad é uma equipa guerreira e de grande qualidade, e todos os que acompanham o futebol mundial sabem disso. Para passarmos, teremos de ter foco, rigor, qualidade e respeito. Isso será a chave”, avaliou.

Simão Sabrosa apontou ainda os objetivos do Benfica para a atual campanha na prova ‘milionária’: “A expectativa é sempre a passagem da fase de grupos. Esse é o principal objetivo e será assim que a equipa vai encarar esta fase”.

A primeira jornada da fase de grupos joga-se nos dias 19 e 20 de setembro, enquanto a segunda ronda disputa-se em 03 e 04 de outubro, e a terceira em 24 e 25 de outubro. A quarta jornada realiza-se em 07 e 08 de novembro, a quinta está marcada para 28 e 29 de novembro, e, por fim, a sexta e última ronda terá lugar em 12 e 13 de dezembro.

A final da Liga dos Campeões 2023/24 vai realizar-se em 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.