Silva Pereira reeleito vice-presidente do Parlamento Europeu

O eurodeputado socialista português Pedro Silva Pereira foi esta semana reeleito vice-presidente do Parlamento Europeu, na primeira volta da eleição dos 14 vice-presidentes para a segunda metade da legislatura, até 2024, realizada em Estrasburgo, França.

A nova presidente da assembleia, a maltesa e até agora primeira vice-presidente Roberta Metsola, tinha já sido eleita num ato eleitoral dirigido por Silva Pereira, enquanto segundo vice-presidente.

O Parlamento procedeu de seguida ao início da eleição dos vice-presidentes, tendo eleito já nove na primeira volta, com o deputado português a ser o terceiro mais votado.

Pedro Silva Pereira recolheu 517 votos – bem acima da maioria absoluta necessária dos 680 votos expressos válidos, no caso 341, ficando apenas atrás do austríaco Othmar Karas, do Partido Popular Europeu (536) e do italiano Pina Picierno (527), também socialista, pelo que será o terceiro vice-presidente do Parlamento Europeu até às próximas eleições europeias, em 2024.

