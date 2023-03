Silicon Valley Bank já tem comprador

A instituição federal norte-americana Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) autorizou a venda do banco Silicon Valley Bank (SVB), em sérias dificuldades, ao First-Citizens Bank & Trust, com sede na Carolina do Norte.

A operação envolve a venda de todos os depósitos do SVB, disse esta segunda-feira a FDIC em comunicado.

A FDIC é uma entidade reguladora do Governo Federal dos Estados Unidos que fornece seguros de depósitos a bancos comerciais.

Esta instituição federal foi criada em 1933, durante a Grande Depressão, para restaurar a confiança no sistema bancário dos Estados Unidos.

O colapso do Silicon Valley Bank abalou o sistema financeiro norte-americano tendo levado a FDIC e outras entidades reguladoras a agir no sentido de proteger os depositantes e evitar perturbação financeira.

A situação do banco, com sede em Santa Clara, Califórnia, começou a registar graves problemas no passado dia 10 de março, altura em que os depositantes começaram a levantar o dinheiro, sobretudo poupanças mas também investimentos.

Trata-se do segundo maior colapso bancário da História dos Estados Unidos.

A falência do banco suscitou preocupações quanto à solidez do setor bancário nos EUA e na Europa.