Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Silêncio agora irá borbulhar a inspiração,

E cada minuto e hora preencherá cada vazio,

Moldo a palavra, jogo o tédio na fogueira,

Silêncio à minha maneira, brota o amor e a paixão.

Derramo no papel um ímpeto poético sempre a fio

Em pequenino nunca aprendi a estar em sossego

Mas hoje o silêncio é sagrado, e a meditação é um brio

Escrever poesia em silencio dá mais apego.

Quando escrevo em silêncio eu nunca esperneio

Quanto mais escrevo mais penetro em mim

E me vejo num poema que ainda não inventei

E eu nem sei se inventarei algum poema assim.

Talvez saia um poema como nunca eu imaginei.

Quanto mais escrevo menos me embaralho no soneto

Na sextilha, nas quadras, e exclame: eu sempre amei

Cada rima com muita alegria, empatia, e muito afeto.

José Valgode