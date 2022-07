“Siga para a festa” que é verão

Depois de “É bom demais”, o artista e compositor Filipe Nunes lançou o seu novo EP, “Siga para Festa”, para animar as festas e romarias de verão que estão na agenda um pouco por todo o lado e voltam a dar cor e vida às aldeias e vilas de Portugal.

Certamente o seu público de apoiantes e seguidores que cantam e dançam os seus temas, colocando-o no topo das preferências, vão poder ouvir estes ritmos populares nas rádios de norte a sul do país.

Filipe Nunes vai já com quase 25 anos de carreira, e sabe o que o seu público quer, quando dá o ritmo para a festa com “Entra na roda, ninguém fica parado! Vem-te divertir, dá a mão, vem sorrir, com alegria no coração”, quem pode dizer melhor?

O tema “Kuduro é tão bom” e “Entra na roda”, são um convite para dançar com os ritmos populares do “pop e do kuduro”, que vão estar em todas as seleções musicais das festas e bailaricos populares, ou nas longas viagens, até ao nosso destino de férias.