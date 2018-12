Siga o III Encontro dos Investidores da Diáspora através do BOM DIA

Começa esta quinta-feira e prolonga-se até domingo o III Encontro dos Investidores da Diáspora, que este ano conta com a presença de perto de 500 participantes.

O BOM DIA vai acompanhar o evento a par e passo, sobretudo através das redes sociais com entrevistas em direto e retransmissões dos debates na nossa página Facebook. O BOM DIA estará ainda presente em parceria com o jornal Vida Económica, propondo aos participantes um suplemento sobre a diáspora. Esse suplemento é oferecido com a edição desta semana da Vida Económica.

Entre os temas em debate neste encontro de portugueses das comunidades, destaque para “As instituições e os instrumentos de Apoio ao Investimento”, “Trabalhar em Rede”, “Competências e formação” ou o anúncio de “Linha Regressar da Venezuela”.

O encontro deste ano incidirá sobre a importância da valorização das regiões e territórios enquanto polo de atração de investimento e/ou internacionalização com origem e/ou destino nas comunidades portuguesas.

Além do ministro dos Negócios Estrangeiros e do Secretário de Estado das Comunidades, participam também no encontro muitos outros membros do Governo, deputados, centenas de empresários das comunidades, autarcas e especialistas em várias áreas.

Veja o programa completo aqui.