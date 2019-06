Show de aves de rapina no Estado de Hessen

Na falcoaria situada na montanha Feldberg, a mais antiga do Estado de Hessen, na Alemanha, existe a possibilidade de sexta-feira a domingo, os visitantes apreciarem um pequeno show de aves predadoras, nomeadamente falcões, águias, urubus, gralhas ,corujas e mochos.

A falcoaria tem como missão, a criação e tratamento destas espécies, assim como a caça de lebres, coelhos, ratos do campo, guaxinins e outros com as aves de rapina no habitat normal. O trabalho desempenhado por uma falcoaria é vista como uma grande tradição, arte e desporto.

O visitante desta falcoaria tem a excelente ocasião de ouvir explicações sobre o comportamento e personalidade deste tipo de aves. Como estas estão habituadas ao público, voam perto e pousam próximo das pessoas.

Durante a demonstração destas aves belas carnívoras, os visitantes podem tocar nas penas macias de corujas e mochos. Estes dois tipos de aves são muito admiradas devido aos seus olhos e olhar interessantes e à rotação da cabeça e pescoço.

As corujas variam imenso de tamanho na vida selvagem e os mochos têm o comportamento curioso de bolsar pela boca as partes dos alimentos não digeríveis tais como ossos e pêlos.

Todas as aves de rapina são excelentes caçadoras e têm geralmente bico curvo e afiado, garras fortes, vôo rápido, excelente visão e audição. Este tipo de ave tem cauda larga e aerodinâmica.