Shein: a marca de roupa que está a mudar o mundo da moda

É uma das marcas de roupa de venda exclusiva online mais famosas do mundo graças à sua estratégia de comunicação, mas apesar do sucesso a história e as origens da Shein continuam a ser um mistério.

Em Portugal, a marca esteve recentemente envolvida numa polémica por acusações de plágio.

A Shein — que também dispõe de um website tradicional — esteve recentemente nas bocas do mundo depois de ter ultrapassado a Amazon como aplicação mais descarregada nos Estados Unidos da América, mas também por se assemelhar a um culto entre adolescentes, no que respeita a marcas de vestuário.

Há mesmo quem sugira que a Shein está a ultrapassar a Zara ou a H&M, duas gigantes do mundo da street fashion, neste segmento de mercado, já que consegue ter um ritmo de produção mais rápido — a que custo, vamos ver se seguida — interagir digitalmente com os clientes de forma mais eficiente.

“Eles estão a fazer com que a fast fashion pareça lenta”, afirmou Erin Schmidt, analista da Coresight Research, uma empresa mundial de consultoria e pesquisa especializada no comércio de retalho e em tecnologia, à CNN. “Eles estão a mudar o paradigma.”