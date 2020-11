Shakhtar com noite europeia para esquecer

O Shakhtar, do português Luís Castro, foi goleado esta quarta-feira pelo Borussia de Mönchengladbach numa partida a contar para o Grupo B da Liga dos Campeões.

A equipa da casa, que foi superior durante todo o encontro, abriu o marcador logo aos 17 minutos, por Lars Stindl, através da conversão de uma grande penalidade.

Aos 34 minutos, o suíço Nico Elvedi aumentou a vantagem para o conjunto germânico e o seu compatriota, Breel Embolo, não deixou encerrar o primeiro tempo sem antes fazer o 3-0 no marcador.

O último tento desta partida foi apontado pelo sueco Oscar Wendt, confirmando a segunda goleada nesta edição da liga milionária ao técnico luso.

Recorde-se que o Shakhtar já tinha sido goleado por esta equipa na Ucrânia, a 3 de novembro, por uns expressivos 0-6.

Com esta derrota, Castro vê-se com quarto pontos somados em outras tantas partidas no grupo B, que além do Borussia de Mönchengladbach conta ainda com Inter de Milão e Real Madrid.