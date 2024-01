Sevilha vai usar IA para encontrar jogadores

A Inteligência Artificial veio para ficar e no futebol há quem já esteja a tentar adaptar-se, como é o caso do Sevilha, clube que vai utilizar esta tecnologia para procurar reforços.

De acordo com a Sapo Teck, divisão especializada da Sapo.pt, o Sevilha e a International Business Machines Corporation (IBM) estão a apostar na plataforma Scout Advisor, que “será usada pelo clube como um ajudante para a equipa de olheiros, recorrendo às suas capacidades de identificação e avaliação para encontrar potenciais contratações”.

Na conferência IBM TechXchange Summit EMEA, o Chief Data Officer do Sevilha, Elías Zamora, explicou que na indústria do futebol, as decisões de recrutamento envolvem frequentemente investimentos avultados com contratos a longo prazo, mas também um nível elevado de incerteza quanto ao desempenho e ao retorno sobre o investimento, pelo que esta medida irá permitir, como espera, negócios mais certeiros