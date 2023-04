Sevilha deixa United fora da Liga Europa

O Sevilha apurou-se para as meias-finais da Liga Europa após derrotar, em casa, o Manchester United, por 3-0 (1-0, ao intervalo), alcançando um agregado de 5-2 na eliminatória.

Com Dalot em campo, como lateral-esquerdo, mas apresentando muitas baixas – os centrais titulares Varane e Martínez, por lesão, e Bruno Fernandes, castigado –, os red devils não conseguiram travar a garra dos sevilhanos, que entraram no desafio bastante determinados e dispostos a dar continuidade ao espírito de conquista na competição: têm seis títulos…

Ao minuto 8, o Sevilha inaugurou o marcador, depois de uma tremenda asneira de Maguire, que, à frente da área e cercado por três adversários, permitiu que Lamela o incomodasse e a bola ficasse na posse de En Nesyri, ficando o internacional marroquino em excelente posição de bater De Gea.

Os espanhóis mantiveram-se donos do encontro, até porque os ingleses nunca tiveram soluções para contrariar a defesa contrária.

À entrada do segundo tempo, o Sevilha elevou a contagem e ficou ainda mais confortável na eliminatória. Badé apontou o segundo golo, na sequência de um canto de Rakitic e com muita sorte à mistura, pois deu com um ombro na bola e esta ainda bateu na trave antes de entrar na baliza.

Só a partir deste momento a formação de Erik tem Hag esboçou uma reação, com os seus jogadores a mostrarem um perfil mais agressivo nos duelos. Um livre de Eriksen saiu um pouco ao lado, num dos melhores momentos dos britânicos neste período.

A queda do Manchester United consumou-se num deslize de De Gea, que sai da área e não consegue o alívio da bola. En Nesyri fica no poder do couro e atira de primeira para uma baliza deserta. A eliminatória ficou decidida ao minuto 81.