Sevilha conquista Liga Europa deixando para trás Roma de Mourinho

O Sevilha conquistou hoje a Liga Europa pela sétima vez, ao derrotar a Roma, treinada pelo português José Mourinho, por 4-1 no desempate nas grandes penalidades, em Budapeste, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.

Mancini e o brasileiro Ibanez desperdiçaram castigos máximos para os romanos, enquanto os sevilhanos converteram as quatro grandes penalidades que dispuseram no desempate do encontro, depois de o argentino Dybala te dado vantagem à formação italiana, aos 35 minutos, e de os espanhóis terem empatado, com um autogolo de Mancini, na segunda parte, aos 55.

O Sevilha consolidou o estatuto de recordista de triunfos na prova, ao somar sete troféus, em sete finais, impondo a Mourinho a primeira derrota numa final europeia, depois dos triunfos na Liga dos Campeões em 2004, no FC Porto, e 2010, no Inter Milão, na Liga Europa em 2003, no clube portuense, e 2017, no Manchester United, e na Liga Conferência Europa, no ano passado, já na Roma.