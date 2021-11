Setubalense leva Portugal à Catedral de Estrasburgo

Após conquistar o público português, o recordista com 100 pontos, do programa de Cristina Ferreira “All Together Now”, da TVI, que dedicou a sua canção a todos os profissionais de saúde, está a apostar numa carreira internacional.

O tenor Setubalense será o primeiro português a cantar na Catedral Notre-Dame de Estrasburgo, uma das maiores igrejas do mundo, construída no século XV.

No dia 5 de dezembro, João Mendonza irá deslocar-se à capital da Alsácia, para apresentar Ave Maria ao público francês. O convite partiu através do Arcipreste D. Didier Muntzinger, para interpretar a canção original do grupo Passione, do compositor Carlos Barreto Xavier, que serviu como “Oferenda Oficial do Estado Português” ao Papa Francisco, entregue em mãos pelo Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa ao Santo Padre, aquando da sua visita peregrina ao Santuário de Fátima.

Durante a sua estadia, tem também vários concertos de Natal agendados pela cidade, onde decorre a maior Feira de Natal do mundo, estes eventos serão realizados com o apoio do Consulado-Geral de Portugal e pela Embaixada Portuguesa junto do Conselho da Europa.

Está neste momento em estúdio a gravar um álbum inédito em Portugal, com “um estilo novo de fado”, com produção de Jorge Fernando, conhecido por lançar novos talentos na música portuguesa como Mariza, Ana Moura ou Camané.

