Setúbal recorda D. Manuel Martins

No 5º aniversário do falecimento de D. Manuel Martins, a diocese de Setúbal vai prestar-lhe, este sábado, às 19 horas, uma homenagem no largo da catedral.

A iniciativa pretende manter “vivo o seu enorme legado, de testemunha do Evangelho e da defesa dos mais pobres e injustiçados e da promoção da dignidade humana”, lê-se numa nota da diocese.

“Será depositada uma coroa de flores em sua homenagem enquadrada por breves momentos musicais e a leitura de dois dos seus poemas”, acrescenta.

O Centro Social paroquial D. Manuel Martins, promotor e organizador desta iniciativa, convida e apela a uma presença e participação “alargada daqueles em cujas vidas o Bispo Manuel Martins deixou marcas profundas e para quem continua a ser uma referência e um exemplo”, realça.

Manuel Martins faleceu no dia 24 de setembro de 2017 e foi o primeiro bispo nomeado para a então recém-criada Diocese de Setúbal, onde iniciou o seu ministério episcopal no dia 26 de outubro de 1975.