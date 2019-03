Setor metalúrgico e metalomecânico português na feira de Hanôver

O setor metalúrgico e metalomecânico, que duplicou os números das exportações na última década, vai marcar presença com 30 empresas e associações nacionais na Feira Industrial de Hanôver, a maior de toda a Europa.

De acordo com a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), a Alemanha representa cerca de 22% das exportações portuguesas deste setor, de um valor global de 18,4 mil milhões de euros.

A Feira Industrial de Hanôver reúne os principais expositores de um conjunto de setores e subsetores ligados à metalurgia, metalomecânica, eletrónica, tecnologias de informação, entre outros.

“No que diz respeito ao setor metalúrgico e metalomecânico, e também no segmento das peças técnicas de alto valor acrescentado, o mercado alemão é o segundo mais importante para a indústria portuguesa. Trata-se de um mercado, que sendo muito exigente e com valor acrescentado, recebe muito bem a nossa oferta”, referiu Rafael Campos Ferreira, vice-presidente executivo da AIMMAP.

“Exportamos produtos metálicos, componentes para a indústria automóvel, peças técnicas para a indústria ferroviária, para a indústria química, para a própria indústria metalúrgica e metalomecânica, há todo um conjunto de subsetores e produtos que exportamos para a Alemanha”, acrescentou, em declarações à agência Lusa.

Desde 2009, Portugal tem vindo “sempre a crescer” no que diz respeito às exportações. Os números “mais do que duplicaram”, sendo a Espanha o principal destino dos produtos portugueses, seguindo-se a Alemanha, com valores muito próximos.

“Em cada um dos dois últimos anos crescemos mais de 2 mil milhões de euros. Tem sido um crescimento muito relevante em volume de negócios, mas essencialmente em volume de exportações e também em termos de emprego”, assinala Rafael Campos Ferreira, acrescentando que o número de postos de trabalho, em 2017, cresceu 9%, admitindo que o aumento em 2018 seja semelhante.

A AIMMAP vai estar na Feira Industrial de Hanôver com 15 empresas, num total de cerca de 30, uma presença que é “mais ou menos a mesma que tem acontecido nos últimos anos”, apesar de o objetivo ser “continuar a crescer”.

“Esta feira, não só reúne os principais expositores, como consegue atrair os principais compradores. É uma feira muito centrada nas atividades de investigação e desenvolvimento e, portanto, marca tendências da própria indústria europeia. Todas as vertentes associadas ao negócio, e, portanto, à indústria metalúrgica e metalomecânica no nosso caso, estão presentes nesta feira. Por isso é verdadeiramente determinante para que quem quer marcar pela qualidade da sua oferta nos principais mercados europeus e muito particularmente na Alemanha”, realçou o vice-presidente executivo da AIMMAP.

A Feira Industrial de Hanôver começa na próxima segunda-feira, 01 de abril, e termina no dia 05.