Setor do turismo não consegue recrutar pessoal

A Michael Page, consultora de recrutamento especializado, divulgou as tendências do recrutamento no setor do turismo, onde destaca a área da hotelaria com maior procura por profissionais, e um crescimento significativo no último ano na zona Norte, equiparando a Grande Lisboa e o Algarve, regiões que apresentavam o maior volume de processos de recrutamento.

A cidade do Porto evidencia-se como a zona que tem acompanhado a tendência de crescimento no setor, devido sobretudo à abertura de novas unidades hoteleiras, particularmente no segmento de luxo, o que faz com que o volume de recrutamento seja elevado.

A procura é superior à oferta, com atual escassez de recursos para determinadas funções operacionais que continuam a ser as mais requisitadas pelas empresas das diversas regiões, nomeadamente chefes de cozinha, subchefes, diretores de operações, assistentes de direção e assistentes de direção.

O setor que regista maior procura é o da hotelaria, registando-se ainda um crescimento significativo no setor da restauração, com muita dinâmica no recrutamento. Na zona Norte, onde o recrutamento abrange essencialmente o segmento de luxo, destaca-se também a área de cruzeiros no Douro, igualmente num segmento premium, com a procura de profissionais qualificados para os navios-hotel.