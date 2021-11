Setor do retalho recupera lentamente

O volume do comércio a retalho registou em setembro um crescimento em termos homólogos tanto na zona euro, de 2,5%, como no conjunto da União Europeia (UE), de 3,2%, apesar de ligeiros recuos em cadeia.

Os dados publicados pelo Eurostat revelam que as vendas a retalho em setembro sofreram pequenos recuos face a agosto, de 0,3% no espaço da moeda única e de 0,2% no conjunto dos 27 Estados-membros, mas subidas bem mais vincadas em termos homólogos.

Na comparação em cadeia, com o mês anterior, Portugal foi um dos Estados-membros que registou uma subida no volume das vendas do comércio a retalho em setembro, de 1,4%, tendo esse crescimento sido de 2,6% na comparação homóloga, com setembro de 2020.