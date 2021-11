Setor da saúde português com forte presença na maior feira europeia

Após quatro dias de eventos presenciais, a MEDICA e a COMPAMED, em Düsseldorf, registaram afluência recorde ndeste regresso ao presencial. A feira MEDICA contou com mais de 60 empresas portuguesas sob a “marca” Health Portugal.

De 15 a 18 de novembro de 2021, as principais plataformas de informação e comunicação do mundo para a indústria de tecnologia médica e seu setor de fornecedores apresentaram uma vasta riqueza de inovações, bem como um programa de apresentações que cobriu uma ampla gama de tópicos (complementado por ofertas digitais) e marcou a posição deste feira de prestígio internacional.

“A atmosfera nos salões de feiras era descontraída e caracterizada por uma sensação de otimismo por toda parte; conversas com nossos clientes mostraram que, em muitos casos, superamos as expectativas. As pessoas finalmente puderam estabelecer novos e intensificar os contactos existentes a nível pessoal, diz Erhard Wienkamp, diretor executivo da Messe Düsseldorf, visivelmente satisfeito ao fazer um balanço dos últimos dias.

“Houve empresas que se mobilizaram durante a pandemia para responder a uma necessidade”, declarou ao BOM DIA, Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização. “Há empresas que já participaram muitas vezes”, explicou o governante, satisfeito sobretudo porque “há novas empresas que estão na MEDICA pela primeira vez”.

As empresas portuguesas tiveram a maior representação de sempre porque estiverem diferentes áreas da saúde mas sobretudo porque o Health Cluster Portugal as apoiou, mas também “graças à AEP e à ATP”, o que explica o número de empresas do setor têxtil que começaram a trabalhar também na saúde.

Eurico Brilhante Dias na feira Medica Posted by BOM DIA on Monday, November 15, 2021

#portugalpositivo