Setor agroalimentar português no centro de evento internacional

A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) assinou um protocolo de apoio para a organização da FHIN SUMMIT 2020 – Cimeira Agroalimentar Euro Mediterrânica, um evento de caráter internacional dirigido ao setor agroalimentar português, foi anunciado.

“A ‘FHIN SUMMIT 2020′ é uma iniciativa de aposta na inovação, no conhecimento e na investigação produzida, que vem reforçar e potenciar um novo olhar sobre o setor agroalimentar português”, explica, em comunicado, a presidente da Inovcluster, Cláudia Domingues Soares.

A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro estabeleceu recentemente um protocolo com a ‘UNIPPER SOLUTIONS’, entidade organizadora e promotora da ‘FHIN SUMMIT 2020 – Cimeira Agroalimentar Euro Mediterrâni’, um evento anual de caráter internacional, dirigido à promoção do setor agroalimentar português, destinado às empresas setor público e privado, associações, entidades académicas e de investigação científica e tecnológica.

O evento, que decorre de 24 a 26 de março de 2020, no Centro de Congressos de Lisboa (CCL), abre as portas a todas as fileiras agroalimentares e empreendedores da região Centro, para participarem da exposição, posicionando-os como importante “’source’ da cadeia alimentar” de forma abastecer os mercados nacionais e internacionais da indústria de processamento, retalho de alimentos e do setor HoReCa (Hotelaria, Restauração e Catering).

São esperados na ‘FHIN SUMMIT 2020′ mais de 13.500 profissionais dos setores da hotelaria e do retalho alimentar dos mercados interno e externo.

A InovCluster sublinha que através deste protocolo de apoio e parceria celebrado com a organizadora ‘UNIPEER’ foram criadas condições especiais para a agroindústria e cooperativas da região Centro participarem como expositores nesta cimeira agroalimentar, que integra encontros de negócios com compradores do mercado interno e externo, seminários e conferências com temas dedicados ao setor agroalimentar.

“É importante sublinhar que este setor se trata de uma pedra basilar na economia de um país com um potencial edafoclimático extraordinário e a aposta da sua promoção num cenário internacional continua a ser imperativo”, sustenta Cláudia Domingues Soares.

A Inovcluster, com sede nas instalações do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco, tem como objetivo aumentar a competitividade dos sistemas produtivos locais e regionais, visando a promoção e divulgação da região Centro no panorama nacional e internacional.

Criada em 2009, conta já com 178 associados entre empresas, associações, instituições de ensino superior, instituições de investigação e desenvolvimento (I&D) ligadas ao setor agroindustrial e agroalimentar e vários municípios da região Centro.

