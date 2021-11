Sétima Bola de Ouro para Messi

O argentino Lionel Messi conquistou pela sétima vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano, batendo a concorrência do polaco Robert Lewandowski.

Messi venceu o troféu em 2009, quando era só responsabilidade do France Football, em 2010, 2011, 2012 e 2015, numa associação da revista francesa à FIFA, e ainda em 2019, de novo sem a chancela da organização que superintende o futebol mundial.

O avançado, agora ao serviço dos franceses do Paris Saint-Germain, conduziu a Argentina à vitória na Copa América, selada em pleno Maracanã, com um triunfo sobre o Brasil por 1-0, numa prova em que foi o melhor jogador, marcador e ‘rei’ das assistências, além de totalista (630 minutos).

A juntar ao sucesso da Argentina, Messi, de 34 anos, ainda venceu a Taça do Rei e foi o melhor marcador da Liga espanhola, pela oitava vez, na despedida do FC Barcelona.

Já ao serviço do clube francês, o argentino tem quatro golos em 11 jogos nas diferentes competições, liderando o campeonato e com o apuramento já garantido para os ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.

No segundo lugar ficou o avançado Robert Lewandowski, do Bayern Munique, que também foi eleito avançado do ano, enquanto o ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea, escolhido como clube do ano, foi terceiro.

Quanto aos outros troféus masculinos, o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, que no verão trocou o AC Milan pelos franceses do Paris Saint-Germain, arrebatou o prémio para melhor guarda-redes (Troféu Yashin) e o espanhol Pedri, do FC Barcelona, o de melhor jogador de menos de 21 anos (Troféu Kopa).

Por seu lado, a espanhola Alexia Putellas, que alinha no FC Barcelona, conquistou a Bola de Ouro feminina, sucedendo à norte-americana Megan Rapinoe.

Veja aqui a lista dos jogadores portugueses que ficaram no ‘top 10’ da Bola de Ouro da revista francesa France Football:

2021 Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United) 6.º

2020 (não houve troféu por causa da pandemia)

2019 Cristiano Ronaldo (Juventus) 3.º

Bernardo Silva (Manchester City) 9.º

2018 Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus) 2.º

2017 CRISTIANO RONALDO (Real Madrid) VENCEDOR

2016 CRISTIANO RONALDO (Real Madrid) VENCEDOR

Pepe (Real Madrid) 9.º

2015 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2.º

2014 CRISTIANO RONALDO (Real Madrid) VENCEDOR

2013 CRISTIANO RONALDO (Real Madrid) VENCEDOR

2012 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2.º

2011 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2.º

2010 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 6.º

2009 Cristiano Ronaldo (Manchester United/Real Madrid) 2.º

2008 CRISTIANO RONALDO (MANCHESTER UNITED) VENCEDOR

2007 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 2.º

2004 Deco (FC Porto/FC Barcelona) 2.º

Ricardo Carvalho (FC Porto/Chelsea) 9.º

2001 Luís Figo (Real Madrid) 6.º

2000 LUÍS FIGO (FC BARCELONA/REAL MADRID) VENCEDOR

1999 Luís Figo (FC Barcelona) 5.º

1987 Paulo Futre (FC Porto/Atlético Madrid) 2.º

1984 Fernando Chalana (Benfica/Bordéus) 5.º

1973 Eusébio (Benfica) 7.º

1968 Eusébio (Benfica) 8.º

1967 Eusébio (Benfica) 5.º

1966 Eusébio (Benfica) 2.º

José Torres (Benfica) 10.º

1965 EUSÉBIO (BENFICA) VENCEDOR

1964 Eusébio (Benfica) 4.º

1963 Eusébio (Benfica) 5.º

1962 Eusébio (Benfica) 2.º

1961 José Águas (Benfica) 10.º

#portugalpositivo