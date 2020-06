Sete universidades portuguesas entre as melhores do mundo

As universidades do Porto e de Lisboa lideram no 357º lugar as posições das universidades portuguesas no ranking QS World University 2021, reconhecido como um dos mais prestigiados rankings internacionais. Ambas se destacam principalmente pela reputação académica e pelo número médio de citações por docente, dois dos critérios usados por este ranking, aos quais se juntam a reputação entre empregadores, a relação entre corpo docente e estudantes, os estudantes internacionais e os docentes internacionais.

Das sete universidades portuguesas presentes na tabela, liderada pelo Massachusetts Institute of Technology, pela Universidade de Stanford e por Harvard, também surgem as portuguesas Nova de Lisboa (428º lugar), Universidade de Coimbra (431º lugar), Universidade de Aveiro (581º-590º lugares), Universidade do Minho (591º-600º lugares) e a privada Universidade Católica Portuguesa (801º-1000º lugar).

Num outro ranking, o “The University Impact Rankings”, do Times Higher Education, que mede o desempenho global no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas, foram destacadas dez universidades portuguesas.

A Universidade de Coimbra é a primeira portuguesa a figurar na lista, ocupando o 62º lugar. Mas é na luta contra a pobreza que obteve uma das melhores classificações, figurando no 38º lugar desta segunda edição.

Entre os 101º e o 200º lugares, surgem também as universidades de Aveiro, do Minho e a Nova de Lisboa.

As universidades do Algarve, da Beira Interior e de Trás-os-Montes e Alto Douro encontram-se entre o 201º e o 300º lugar. O ISCTE, em Lisboa, e a Universidade Católica Portuguesa integram lugares compreendidos entre as posições 301º e 400º e o Instituto Politécnico de Setúbal surge depois do 601º lugar, em 768 posições.

