Sessão plenária de abertura dos Encontros PNAID 2022

Com grande dinâmica e vivacidade se deu o início dos encontros PNAID 2022, na emblemática Fátima. Relembramos que no ano passado, por via de novo surto COVID os mesmos encontros tiveram de ser cancelados pouco tempo antes da sua realização.

A Presidência da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é neste momento a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, que teve a primeira palavra no desenrolar dos trabalhos. Tomar é a nível Universal a Cidade mais emblemática dos enérgicos e empreendedores Templários, que após a sua extinção em França, continuaram depois em Portugal como a Ordem de Cristo, tão importante no desbravar da senda dos Descobrimentos, espalhando a forma de Ser Portuguesa numa diáspora pelo Mundo. Anabela Freitas destacou a importância actual do Turismo no desenvolvimento e suporte da economia portuguesa, nomeadamente com o Turismo Religioso e de Natureza, tão característicos da Região Centro e da Região do Médio Tejo.

Seguiu-se a Presidente da CCDRC, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, de cuja intervenção destaco a preocupante imagem do “Inverno Demográfico” (Portugal é de momento o 3º País da Europa com população mais envelhecida, com uma média etária de 45 anos, apenas ultrapassados pela Alemanha e Itália. Mais de 1 Milhão e 700 mil Portugueses residentes têm mais de 70 anos, ou seja cerca de 16,5% da população residente no País tem mais de 70 anos). Isabel Damasceno manifestou a esperança desta situação ser atenuada, designadamente na Zona Centro e Interior, com os compatriotas da Diáspora que queiram regressar, relembrando todos os apoios do Portugal 2030 e PRR que bom suporte darão ao ímpeto empreendedor.

Luís Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Concelho onde Fátima se insere, teve um interessante discurso estruturado em todas as centralidades e vantagens que a Zona Centro oferece, nomeadamente Ourém, a uma hora de distância viária de Lisboa, e duas horas do Porto. Destacou também inclusive a oferta da zona Industrial para acolher Investimento. E salientou todo o empenho da comunidade da Diáspora, tão importante para o Desenvolvimento Económico da Região e de Portugal.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, antigo presidente da Câmara do Funchal no momento da minha presença lá enquanto presidente da Galp Madeira, representou com grande afirmação o papel que estava destinado ao Ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho, involuntariamente retido na Alemanha por imprevistos aéreos (A TAP? Questionou-se em sussurros no grande auditório…). Com muta expressividade leu o discurso do seu Ministro, do qual destaco que “o desejo de investir na casa de partida á algo do mais nobre que existe”. Foram também destacados os 118 projectos apoiados pelo PNAID, superiores a 111 Milhões de Euros, e dos quais mais de metade para o Interior do País, assim como também destacados foram os Gabinetes de Apoio ao Emigrante. Já no final, mais uma bonita imagem – A Marca Portugal tem na sua substância também o impacto das nossas comunidades…

Finalmente, Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, centrou-se, passe a expressão, no Interior, e no grande potencial que o Interior tem por explorar…

Destacou também a criação do Estatuto do Investidor da Diáspora, atribuído já a mais de 200 Empresários, e permitindo vantagens como o alertar para avisos e para os apoios dedicados. Referiu também a existência do Guia de Apoio ao Investimento da Diáspora, e terminou referindo que este momento é um momento único de disponibilidade de Fundos Europeus “para aproveitar”, sendo essenciais a experiência e apoio que a comunidade e empresários da Diáspora podem trazer neste momento a Portugal.

A sessão terminou com uma brilhante e surpreendente actuação da artista Mariana Pacheco, que no início destacou o importante apoio que sempre sentiu do BOM DIA. No final da actuação, sentiu-se um libertar uníssono de Energia, com o auditório a levantar-se e a aplaudir de pé. Parabéns Mariana!

Como defendemos num Artigo anterior para o Bom Dia – Faça da agilidade a sua vantagem. Para aqueles que querem investir, sublinhamos a importância de uma preparação sólida e de consultarem os parceiros mais adequados. Para aqueles que já iniciaram o processo, é hora de olhar em volta e analisar como tudo está, e olhando além, como pode melhorar, recorrendo também a bons parceiros?

