Sessão parlamentar inaugurada sem a Rainha

Esta terça-feira foi a primeira vez em 59 anos que Isabel II não inaugurou a sessão parlamentar na Câmara dos Lordes. O príncipe Carlos leu o discurso da mãe.

O Palácio Real já havia admitido em comunicado que “A pedido de Sua Majestade, e com o acordo das autoridades competentes, o Príncipe de Gales vai ler o discurso da Rainha (…) com a presença do Duque de Cambridge”, o príncipe William. Foi aconselhada medicamente a não estar presente, dado os problemas de mobilidade que tem.

O evento é sempre bastante escrutinado por ser onde a Rainha enumera as políticas do governo e a legislação proposta, como noticia a Magg. Em 2020 a cerimónia foi suspensa e no ano passado reduzida a lotação.

Não foi a primeira vez que Carlos havia participado, tendo já sido acompanhante da mãe. Nesta que foi a primeira vez que discursou, o príncipe de Gales referiu em nome de Isabel II que “a prioridade é crescer e fortalecer a economia e ajudar a aliviar o custo de vida das famílias”.

Para além desta, outras foram enumeradas, como o fortalecimento da economia, as reformas na educação e na saúde mental, a agricultura sustentável ou o melhoramento nos transportes. Em política externa, foi também referida a solidariedade para com a Ucrânia e a criação dos primeiros acordos de troca após deixar a União Europeia.

A Rainha apenas tinha estado ausente duas vezes, aquando da gravidez dos seus filhos. A Sky News avançou que iria ver o discurso a partir da televisão.

Assista aqui ao discurso do Príncipe Carlos em nome de Sua Majestade.