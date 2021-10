Sérvia goleia Luxemburgo e iguala Portugal

A Sérvia igualou este sábado Portugal no topo do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022 de futebol, com uma goleada caseira por 4-1 sobre o Luxemburgo, que ficou mais longe do apuramento, na quarta jornada.

Em Belgrado, o avançado Aleksandar Mitrovic, treinado pelo português Marco Silva no Fulham, foi a principal figura da partida, ao assinar os primeiros dois golos dos sérvios e do encontro, aos 22 e 35 minutos.

Na segunda parte, Olivier Thill, aos 77 minutos, ainda deu alguma esperança ao Luxemburgo, mas um autogolo de Chanot, aos 82, e um remate certeiro de Milenkovic, aos 90+6, acabaram por dar uma vitória expressiva à Sérvia, que se ‘colou’ a Portugal na liderança do Grupo A, com 10 pontos.

Após um surpreendente arranque, o Luxemburgo segue no terceiro posto, a quatro pontos da dupla da frente, com o primeiro classificado a ser o único com acesso direto à fase final do próximo Campeonato do Mundo, enquanto o segundo será obrigado a jogar uma segunda ronda.