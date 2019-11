Sérvia bate Luxemburgo e espera deslize português

A Sérvia venceu o Luxemburgo, por 3-2, em Belgrado, e continua a sonhar com o apuramento direto para o Euro2020.

Mitrovic (11, 43 min.) e Radonjic (70) apontaram os golos da formação dos balcãs, Gerson Rodrigues (54) e Turpel (75) faturaram pelo Luxemburgo.

Com este triunfo, a Sérvia segue no terceiro lugar do grupo, a um ponto de Portugal (2.º) e espera por um deslize da equipa das Quinas para subir ao segundo posto que dá acesso direto ao Europeu.