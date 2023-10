Sertã recebe décima edição do Festival Ibérico de Teatro

A décima edição do Festival Ibérico de Teatro decorre na Sertã, no distrito de Castelo Branco, de sexta-feira a domingo, com a participação de cinco companhias de teatro amador de Portugal e de Espanha.

“Durante três dias, cinco companhias de teatro amador da Península Ibérica trazem à Sertã várias peças de teatro, numa iniciativa que regressa após esta vila ter acolhido em 2021 a oitava edição”, referiu, em comunicado, a Câmara Municipal.

A X edição do Festival Ibérico de Teatro divide-se por dois espaços, a Casa da Cultura e o Cineteatro Tasso do Clube da Sertã.

O evento apresenta peças de teatro em português e espanhol, numa organização conjunta da Federação Portuguesa de Teatro, Escenamateur (Confederación de Teatro Amateur), Clube da Sertã e A.Com.Te.Ser – A Companhia Teatral da Sertã.

A entrada nos espetáculos é gratuita, estando sujeita a apresentação de bilhete, que pode ser levantado antecipadamente (sem possibilidade de reservas) na Casa da Cultura ou no Cineteatro Tasso do Clube da Sertã.

No primeiro dia de festival, às 21h00, sobe ao palco do Cineteatro Tasso “La Paz del Douro” uma coprodução luso espanhola de Jesús Manchón.

No sábado, às 16h00, o Cineteatro Tasso tem em cena “La Casa de Bernarda Alba”, do espanhol Federico Garcia Lorca, pela companhia Skené Teatro, oriunda do País Basco.

A segunda peça de teatro do dia sobe ao palco da Casa da Cultura, às 21h00.

Trata-se da peça “Pecado de João Agonia”, de Bernardo Santareno, pela ACAL – Associação Cultural e Artística de Lourosa.

No domingo, às 16h00, a Casa da Cultura da Sertã recebe a peça espanhola “Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte”, de Ramon Maria del Valle Inclán, encenada pela companhia Teatrópodo da Extremadura.

A encerrar o Festival Ibérico de Teatro, às 21h00, no Cineteatro Tasso, entra em cena o espetáculo “Até que a boda nos separe”, de Laura Avelar Ferreira, pelo Grupo Dramático e Recreativo da Retorta.

Realizado anualmente, alternando entre Portugal e Espanha, o Festival Ibérico de Teatro tem como objetivos mostrar o que de melhor se faz de teatro de amadores na Península Ibérica, enaltecendo o trabalho das companhias, ao mesmo tempo que proporciona reconhecimento público, partilha e intercâmbio de espetáculos e experiências, aproximando as companhias de ambos os países.