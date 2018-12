Series Elite leva os Jaguares mais velozes ao Algarve

Numa altura em que Portugal está cada vez mais afastado das principais competições internacionais de velocidade, a Series Elite, o primeiro troféu monomarca a fazer campanha com o Jaguar XE SV Project 8, confirmou o seu calendário inaugural de corridas para 2019 que inclui a ronda final no Autódromo Internacional do Algarve.

O primeiro final de semana de corridas da série monomarca, que espera ter uma grelha de partida de 20 carros, será a 11/12 de maio no circuito de Brands Hatch, em Kent, seguido pela segunda rodada em Silverstone, três semanas depois. O campeonato segue num fim de semana no início do verão num local a ser anunciado e precede a quarta rodada em Donington, nos dias 10 e 11 de agosto. Snetterton segue um mês depois, antes do final em Portimão, em Portugal.

A competição em que idade mínima de participação são 40 anos, ainda não decidiu em que fim-de-semana irá ao Algarve, colocando no calendário provisório o mês de Outubro ou Novembro.

Um recente teste de desenvolvimento de pilotos em Silverstone, que introduziu pilotos em potencial ao Jaguar XE SV Project 8, resultou em pedidos confirmados adicionais, após o lançamento da Série Elite no início do ano. Um dia de teste de introdução final será realizado em Silverstone no sábado, 1º de dezembro, para atender aos interesses de potenciais pilotos da Série Elite, com um número limitado de vagas atualmente disponíveis.