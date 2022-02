Série “Por do Sol” selecionada para festival em Lille

A série de ficção “Por do Sol”, do realizador Manuel Pureza, foi selecionada para o festival internacional Series Mania, que via decorrer durante o mês de março em Lille.

A série portuguesa está integrada na competição de comédia do festival, foi exibida no verão de 2021 na RTP, e é uma paródia ao formato e aos ingredientes habituais de uma telenovela, com um enredo de drama, crime, amor, traição, sobre a família Bourbon de Linhaça, proprietária da herdade Por do Sol.

O elenco é encabeçado pela atriz Gabriela Barros, a quem se juntam Marco Delgado, Diogo Amaral, Rui Melo, Sofia Sá da Bandeira e Manuel Cavaco, entre outros atores.

A primeira temporada da série, com 16 episódios, será exibida no festival, em França, em estreia internacional.

“Por do Sol” é uma ideia de Manuel Pureza, Henrique Cardoso Dias e Rui Melo, e deverá ter uma segunda temporada, também para a RTP.

Manuel Pureza é realizador e produtor, tendo assinado a realização de séries de ficção como “Até que a vida nos separe” – atualmente disponível na Netflix -, “Linhas de sangue” e “Ministério do Tempo”.

O festival Series Mania, que decorrerá de 18 a 25 de março, é apresentado como “o mais importante evento europeu dedicado exclusivamente a séries”, apresentando produções internacionais e francesas, em antestreia, para um público que ronda os 72 mil espectadores, lê-se na página oficial.

