Série mais vista na Disney+ troca português por inglês

A mais recente minissérie, “Shogun“, saiu no passado dia 27 de fevereiro, mas já é número um mundial no Disney+ e a preferida do mercado português no serviço de streaming.

Ambientada no Japão no final do século XVI, uma época em que Portugal dominava o comércio das ilhas com o Ocidente, os espectadores não tardaram a deparar-se com um intrigante problema linguístico: na série, o inglês é referido como português.

Importante hub comercial entre o Japão, a China e o mundo ocidental, Portugal tem um papel esta história de samurais.

Protagonista da série e navegador inglês protestante, John Blackthorne encontra-se no Japão após o seu navio naufragar, dando origem ao primeiro momento em que um europeu não português estabelece relações com os japoneses, dentro da narrativa da série.

Ora, quando as personagens anunciam que vão falar na língua franca entre as personagens europeias e as suas interações com os japoneses, o português, falam logo de seguida… em inglês.

A produção americana, destinada a um público global através de plataformas como Star+, Disney+, FX e Hulu, opta pelo inglês para facilitar a compreensão, mantendo parte da autenticidade ao usar o japonês com legendas para as personagens japonesas.

A escolha permite também à série evitar uma dependência excessiva de legendas, denota o Screenrant, o que pode prejudicar a experiência de visualização para alguns espetadores.

Ao adicionar legendas para o diálogo japonês e evitar voice-overs em inglês para personagens japonesas, a série respeita a autenticidade do cenário, apesar da confusão inicial que a substituição do português pelo inglês possa causar.

Mas acompanhando a série, e voltando atrás no tempo, o português já foi, um dia, o “famoso inglês”, nos séculos XV e XVI, um período em que Portugal liderou o imperialismo marítimo e estabeleceu a sua língua como uma língua franca chave em várias partes do mundo, incluindo África, Ásia e Brasil.

Até ao final do século XVI, a língua portuguesa e o cristianismo fizeram significativas incursões na sociedade japonesa, após a chegada dos portugueses ao Japão em 1543.