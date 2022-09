Série “El Presidente”, com Albano Jerónimo, estreia em novembro

A série televisiva “El Presidente – Jogo da Corrupção”, na qual o ator português Albano Jerónimo encarna o antigo presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), João Havelange, estreia-se a 04 de novembro na Amazon Prime Video.

De acordo com a promotora do ator, a série terá uma antestreia a 14 de outubro, no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, no Brasil, onde Albano Jerónimo estará presente.

“El Presidente” é, na verdade, a segunda temporada de uma série televisiva, estreada em 2020, sobre os escândalos de corrupção dentro da FIFA que envolveram vários dirigentes, em particular da América Latina, e que foram denunciados numa investigação em 2015, conhecida como “FIFAgate”.

Entre as figuras retratadas nesta segunda temporada, rodada em 2021 no Uruguai, está o brasileiro João Havelange, que presidiu à FIFA entre 1974 e 1988, sobre quem recaíram também denúncias de corrupção, e que morreu aos 100 anos, em 2016.

O papel de Havelange é interpretado pelo ator português Albano Jerónimo, que tem tido, nos últimos anos, uma maior participação em produções de ficção estrangeiras, nomeadamente “The One” (Netflix) e “Vikings” (MGM e Canal História), a par das produções portuguesas “Glória”, “Rabo de Peixe” (Netflix), “Sara” e “Até que a vida nos separe” (RTP) ou “Princípio, meio e fim” (SIC).

O trabalho de Albano Jerónimo também se estende ao teatro, ao cinema, passando ainda pela ficção no pequeno ecrã, e em novelas.

No cinema, só este ano, Albano Jerónimo entra em “Restos do Vento”, de Tiago Guedes, estreado em Cannes e atualmente em exibição nas salas portuguesas, “Não Sou Nada”, de Edgar Pêra, e “O Pior Homem de Londres”, de Rodrigo Areias, com estreia prevista para este ano.

No teatro, este ano encenou a peça “Orlando”, de Cláudia Lucas Chéu, a partir de Virgina Woolf, e protagonizou “A Orgia”, a partir de Pier Paolo Pasolini, com encenação de Nuno Cardoso.

A ideia da nova temporada de “El Presidente – Jogo da Corrupção” volta a ser assumida pelo argumentista e produtor argentino Armando Bó, o mesmo que assinou a história do filme “Birdman” (2014), de Alejandro González Iñárritu.

Além de Albano Jerónimo, a série conta com as interpretações de Andrés Parra, Maria Fernanda Cândido, Eduardo Moscovis, Bukassa Kabengele, Guilherme Prates e Nelson Freitas, entre outros.

